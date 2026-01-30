Maroc : fortes pluies et inondations dans le nord-ouest

Le nord-ouest du Maroc confronté à de fortes pluies et des inondations ces derniers jours. Dans la ville de Ksar El Kébir, la plus peuplée de la province de Larache, les autorités provinciales ont activé le niveau d’alerte maximale.

Des mesures préventives d’envergure ont été engagées pour protéger les zones résidentielles menacées, avec notamment des barrières provisoires installées autour des quartiers exposés aux inondations.

Les Forces armées royales ont ouvert des camps d’urgence pour accueillir les habitants touchés par les inondations. Des vivres, des couvertures et des aides d’urgence ont été mises à la disposition des personnes évacuées. La population est appelée à la vigilance et à la prudence, jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Selon la Direction générale de la météorologie, les averses, les fortes pluies et les rafales de vent devraient se poursuivre ce vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. Le risque de montée des eaux demeure sérieux également.