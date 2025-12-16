Maroc : désolation à Safi après les 37 morts dans les inondations

L'Incompréhension se mêle à la colère à Safi sur la côte atlantique du Maroc.

Deux jours après le passage des eaux, les habitants sont désemparés tentant désespérément de se débarrasser de la boue causé par cette crue soudaine qui a fait au moins 37 morts dimanche. Sur place, environ 70 maisons, plusieurs entreprises et des véhicules ont été emportés par les eaux.

Le désespoir est encore visible dans les rues de ce quartier. 37 millimètres de pluie sont tombés sur le marché historique de Bab Chabaa selon les autorités locales. Connu pour son artisanat traditionnel, les commerçants ont presque tout perdu.

Outre Safi, les pluies ont également provoqué des inondations et des dégâts notamment à Tétouan et dans la ville montagneuse de Tinghir : que voulez-vous que je dise ? Mes amis sont morts, mes voisins sont morts. Nous avons perdu des gens avec qui nous avons grandi dans la ville. Cela nous choque profondément, je le jure devant Dieu, témoigne Hamza Elhaj, habitant de Safi.

La ville, qui compte plus de 300 000 habitants, abrite une importante usine de traitement du phosphate. Le parquet marocain a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de cet incident et les circonstances.

La maison d'Hanane Nasreddine n'a pas été épargnée. Ici aussi, les dégâts sont colossaux. Le torrent de boue qui s'est déversé sur la ville de Safi a privé les habitants des vieux quartiers d'un toit sécurisé : l'eau est entrée par le toit de l'autre maison. Regardez là où l'eau est entrée. Dieu est grand. Regardez notre situation. Nous avons été complètement surpris (par l'eau). Regardez l'état de la maison. Je dormais avec mes enfants (quand l'eau est arrivée). Dieu est grand".

La ville portuaire de Safi est située à plus de 320 kilomètres de la capitale Rabat, est un centre important pour les industries de la pêche et de l'exploitation minière. Ces deux secteurs emploient des milliers de personnes aujourd'hui privées de pour pêcher, extraire et traiter les produits destinés à l'exportation.