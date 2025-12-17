Mondial 2026 : la FIFA annonce une hausse historique des dotations financières

Le Conseil de la FIFA s’est réuni à Doha, au Qatar, à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA™, afin de statuer sur plusieurs dossiers stratégiques, notamment en matière de gouvernance et de développement du football des jeunes.

Cette rencontre a été l’occasion d’annoncer des décisions financières d’envergure, dans un contexte d’enthousiasme croissant à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

À la suite du tirage au sort final, organisé le 5 décembre 2025 à Washington D.C., la FIFA a entériné une enveloppe financière record de 727 millions de dollars américains, qui sera redistribuée aux associations membres participantes. Cette somme représente une augmentation significative par rapport aux éditions précédentes et témoigne de l’ambition de l’instance dirigeante de renforcer l’impact économique du tournoi à l’échelle mondiale.

Selon le Président de la FIFA, Gianni Infantino, chaque association membre percevra un minimum de neuf millions de dollars pour sa participation, auxquels s’ajouteront un million et demi destiné à la préparation, soit un total de 10,5 millions de dollars par équipe qualifiée. Le vainqueur de la compétition recevra quant à lui une dotation de 50 millions de dollars, en hausse de 50 % par rapport à la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar.

Si le président de la FIFA a rappelé que la conquête du trophée demeure la motivation première des sélections nationales, il a également souligné que ces dotations constituent un levier essentiel pour le développement du football dans chaque pays. Cette décision, qualifiée de « très importante », s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la compétitivité, la solidarité et la croissance du football mondial.