Mondial 2026 : le "FIFA pass" ne garantit pas les visas pour les USA

Donald Trump reçoit le Prix de la paix de la FIFA des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, à Washington, le 5 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Jia Haocheng/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Annoncé par le président américain Donald Trump en novembre de l’année dernière, le système de prise de rendez-vous prioritaires pour les visas est opérationnel depuis mardi.

''Fifa Pass'' concerne les détenteurs de billets pour la Coupe du monde 2026 dont les USA abriteront une partie des rencontres. La mesure a été décidée en raison des restrictions des visas frappant certains pays participant à la compétition dont ceux du continent africain.

Et réduirait les délais pour prendre un rendez-vous, moins de 60 jours selon les autorités américaines. Cependant, un rendez-vous Fifa Pass ne garantit pas la délivrance du précieux sésame avertit le département d’Etat américain.

Et pour cause, le demandeur doit montrer patte blanche, alors qu’il sera soumis à une batterie de contrôles de sécurité.

Les fans des pays touchés par le gel du traitement des visas d'immigrant peuvent envisager de se rendre aux États-Unis pour le mondial 2026.

