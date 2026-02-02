L'armée nigériane annonce avoir tué un commandant de Boko Haram et 10 combattants

L’armée nigériane a annoncé dimanche avoir tué un commandant de Boko Haram et 10 combattants du groupe djihadiste au cours d’une opération dans le nord-est du pays.

Selon un communiqué, les troupes nigérianes ont attaqué les combattants dans la nuit de samedi à dimanche dans l’État de Borno.

Le chef djihadiste tué a été identifié comme étant Abu Khalid, le numéro deux de Boko Haram dans la forêt de Sambisa, au cœur de l’État de Borno. Le communiqué de l’armée décrit Abu Khalid comme “une figure clé au sein de la hiérarchie terroriste, coordonnant les opérations et la logistique sur l'axe de Sambisa.”

Les troupes nigérianes n'ont déclaré aucune perte dans leurs rangs pendant l’opération. Les soldats ont saisi plusieurs objets appartement aux combattants djihadistes, dont des armes, des denrées alimentaires et du matériel médical.

L’armée a également affirmé poursuivre ses opérations de contre-terrorisme dans le nord-est du Nigeria.

Cette annonce de l'armée intervient quelques jours après qu'une attaque de Boko Haram a fait au moins 25 morts sur un chantier dans la ville de Sabon Gari, dans l'État de Borno.

Le Nigeria lutte depuis plus d'une décennie contre Boko Haram et son groupe dissident, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, également connu sous le nom de Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique(ISWAP).

L’insurrection djihadiste dans le nord-est du pays a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes depuis 2009 selon les Nations Unies.