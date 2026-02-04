Un "petit" contingent de militaires américains déployé au Nigéria

Les États-Unis annoncent le déploiement d’un contingent d’officiers militaires au Nigeria.

Selon le Commandement des États-Unis pour l’Afrique, cette opération fait suite à une rencontre avec le président nigérian Bola Tinubu, à la fin de l’année 2025. Elle vise à renforcer les efforts pour faire face à « la menace terroriste en Afrique de l’Ouest ».

Depuis plusieurs mois, Donald Trump manifeste un intérêt pour le pays liés à des questions de sécurité et de liberté religieuse. Le président affirme que les chrétiens y sont persécutés, des propos réfutés par les autorités nigérianes.

En décembre dernier, le président américain a autorisé des frappes aériennes contre des cibles dans l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria.

Il a indiqué que d’autres opérations militaires américaines pourraient suivre dans le pays.

Depuis, le Nigeria a été désigné comme "pays particulièrement préoccupant", une classification appliquée aux États accusés de persécutions religieuses.

Les violences dans le pays sont toutefois une réalité, qui touche l’ensemble de la population, sans distinction de religion.

Depuis près de 20 ans, le pays est en proie aux attaques de groupes armés tels que Boko Haram ou l'État islamique en Afrique de l’Ouest.