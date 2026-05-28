Argentine : saisie de plus de 700 animaux marins en provenance du Kenya

Les autorités argentines ont intercepté plus de 700 animaux marins exotiques à l’aéroport international d’Ezeiza, près de Buenos Aires, dans une cargaison en provenance du Kenya.

Cette opération, menée le 26 avril 2026, met en lumière l’ampleur du trafic international d’espèces sauvages destiné notamment au marché des aquariums privés.

Parmi les espèces découvertes figuraient des poissons chirurgiens, des poissons-globes, des poissons scorpions, mais aussi des poulpes, des crabes et des étoiles de mer. Les animaux étaient transportés individuellement dans des sacs plastiques, entassés dans des boîtes après un trajet de près de 120 heures entre l’Afrique de l’Est et l’Argentine.

Selon les autorités, une partie importante des animaux est morte durant le transport. Les survivants présentaient des signes de stress sévère et de choc.

Les espèces saisies ont été confiées à la Fondation Temaikén, spécialisée dans la protection de la faune sauvage. Des vétérinaires et biologistes ont installé des bassins chauffés et filtrés afin de tenter de sauver les animaux marins tropicaux. Certains ont dû être réadaptés progressivement à leur environnement aquatique.

Les experts alertent sur l’augmentation du commerce illégal d’animaux marins exotiques, souvent vendus comme objets décoratifs pour aquariums domestiques. Il s’agissait déjà de la troisième saisie de ce type enregistrée cette année à l’aéroport de Buenos Aires.

Le trafic d’espèces sauvages figure parmi les activités criminelles les plus lucratives au monde. Selon plusieurs organisations internationales, il se classe derrière les trafics de drogue, d’armes et la traite des êtres humains.

Les défenseurs de l’environnement rappellent que ce commerce illégal menace directement la biodiversité marine et fragilise les écosystèmes déjà exposés à la pollution, à la surpêche et au changement climatique.