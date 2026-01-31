Nigéria : au moins 25 personnes tuées dans une attaque islamiste

Au moins 25 personnes ont été tuées lorsque des militants présumés de Boko Haram ont attaqué une ville du nord du Nigeria, ont déclaré des proches des victimes.

Il s'agit de l'attaque islamiste la plus meurtrière depuis que le président américain Donald Trump a ordonné des frappes aériennes le jour de Noël. Les victimes étaient des ouvriers qui s'étaient rendus dans la ville de Sabon Gari, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, pour travailler sur un chantier de construction, lorsque des hommes armés ont fait irruption jeudi et ont ouvert le feu, ont déclaré à Reuters les proches Hassan Usman et Auwal Isa.

Lors d'une autre attaque militante, également jeudi à Borno, au moins neuf soldats et deux membres d'une force civile qui les assistait ont été tués par des combattants qui ont lancé une attaque avant l'aube contre une base militaire. Seize personnes ont été blessées. Borno, où les combattants de Boko Haram et de la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP) ont intensifié leurs attaques contre les convois militaires et les civils, reste l'épicentre de l'insurrection islamiste qui dure depuis 17 ans.

Le Nigeria, en proie à des attaques islamistes et à des enlèvements massifs, subit une pression supplémentaire pour rétablir la sécurité depuis que Trump l'a accusé l'année dernière de ne pas protéger les chrétiens. Les forces américaines ont frappé ce qu'elles ont qualifié de cibles terroristes le 25 décembre. Les autorités nigérianes affirment coopérer avec Washington pour améliorer la sécurité.