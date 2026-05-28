Afrique du Sud : saisie de drogue de 61 millions de dollars à la frontière

Les autorités sud-africaines ont annoncé jeudi la saisie d’une cargaison de drogue d’une valeur estimée à près d’un milliard de rands (environ 61 millions de dollars) à la frontière avec le Zimbabwe.

Le camion, en provenance du Malawi, a été intercepté mercredi alors qu’il tentait d’entrer en Afrique du Sud. Après huit heures de fouille, les forces de sécurité ont découvert plus de 700 kilogrammes de méthaqualone, une substance utilisée dans la fabrication du Mandrax, une drogue très addictive largement consommée en Afrique australe.

Trois personnes ont été arrêtées : deux ressortissants malawites et un Zambien.

Les autorités sud-africaines indiquent que l’enquête se poursuit afin de déterminer la destination finale de la cargaison et d’identifier d’éventuels liens avec des réseaux criminels transnationaux opérant dans la région ou à l’international.

Cette importante saisie relance les inquiétudes sur le rôle croissant de l’Afrique australe dans le trafic mondial de stupéfiants.

Au cours des deux dernières années, plusieurs laboratoires clandestins de fabrication de drogue impliquant des ressortissants mexicains ont été démantelés en Afrique du Sud, alimentant les soupçons d’une implantation progressive de cartels mexicains dans la région.