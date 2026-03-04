Afrique du sud : l'ancien ministre Mosiuoa Lekota est mort

En Afrique du Sud, l’ancien ministre Mosiuoa Lekota est décédé mercredi matin des suites d’une maladie à l’âge de 77 ans.

Il avait occupé le poste de ministre de la Défense de 1999 à 2008 sous l’ancien président Thabo Mbeki dont il était proche. Il quittera d’ailleurs le Congrès national africain après la destitution de Mbeki. Créant sa propre formation politique, le Congrès du peuple le 3 novembre 2008. Lors des élections de 2009 sa formation politique a été créditée d’environ 7 % des voix. Son plus grand score électoral jusqu'à présent.

Le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à un '' combattant de la liberté et serviteur du peuple''. Ajoutant : ''Sa vie a été marquée par la résilience, le courage et une foi inébranlable en la justice'', a déclaré M. Ramaphosa dans un communiqué.

Militant anti-apartheid, Mosiuoa Lekota a connu la prison à Robben Island aux côtés de Nelson Mandela.