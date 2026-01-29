La CEDEAO annonce la levée des dernières sanctions contre la Guinée

En février 2024, la CEDEAO avait déjà assoupli les sanctions : les restrictions sur les transactions financières avec ses institutions membres avaient ainsi été levées.

Le tenue du référendum constitutionnel en septembre et de l'élection présidentielle en décembre, qui ont eu lieu dans un climat apaisé, ont conduit l'institution à finalement lever toutes les sanctions restantes avec effet immédiat.

Âgé de 41 ans, le général Doumbouya a remporté l’élection présidentielle avec un score écrasant de plus de 86 pour cent des voix. Il installe donc un pouvoir élu, après quatre années de transition militaire. L’ancien commandant du groupement des forces spéciales de l’armée guinéenne avait pourtant affirmé que ni lui ni aucun membre de la junte ne se présenterait et que le pouvoir serait rendu aux civils. Depuis, les emprisonnements, suspensions de partis, disparitions et enlèvements des voix critiques se sont multipliés.

La Cédéao a exhorté le gouvernement à intensifier ses efforts visant à consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit, ainsi que le développement économique et social.

Le pays peut ainsi regagner sa place au sein des instances de l’organisation sous-régionale.