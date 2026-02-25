La Guinée arrête 16 soldats sierra-léonais après un incident à la frontière

La Guinée a confirmé mardi l’arrestation de 16 soldats originaires de Sierra Leone, alors que les deux pays s’accusent mutuellement d’incursions militaires sur leur territoire.

L’interpellation des militaires sierra-léonais par l'armée guinéenne s’est déroulée dans une zone proche de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Mais si les deux États ont bel et bien reconnu l’existence d’un incident, leur version des événements divergent.

Le gouvernement de Sierra Leone accuse les forces armées guinéennes d'avoir franchi sa frontière nord lundi et d’y avoir arrêté des soldats et des policiers sierra-léonais, y compris un officier.

Selon un communiqué du ministère de l'Information, l'incident se serait produit dans la ville de Kalieyereh, située dans le district de Falaba, où "le personnel de sécurité sierra-léonais était occupé à fabriquer des briques pour la construction d’un poste frontière et d’un centre d’hébergement destiné à soutenir les opérations de sécurité dans la région." Les forces armées guinéennes auraient alors interpellé des soldats et policiers sierra-léonais et saisi "leurs armes et munitions."

De son côté, Conakry affirme que plusieurs dizaines de militaires sierra-léonais armés auraient "pénétré sans autorisation sur le territoire guinéen," dans le district de Koudaya, selon un communiqué de l’état-major général des armées de Guinée.

Ils auraient ensuite "installé une tente et hissé leur drapeau national," avant que l'armée guinéenne n’interpelle seize d’entre eux et saisisse "leurs matériels et équipements."

La Sierra Leone et la Guinée partagent plus de 700 kilomètres de frontière. Les tensions territoriales entre les deux pays sont récurrentes depuis la guerre civile sierra-léonaise qui a duré de 1991 à 2002. Le gouvernement de Sierra Leone avait alors fait appel à la Guinée pour l'aider à défendre ses frontières orientales, mais les troupes guinéennes ne se sont pas entièrement retirées après la guerre.