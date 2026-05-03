Mali : un avocat et homme politique critique de la junte enlevé dans la nuit

Un avocat et homme politique malien de renom, critique de la junte au pouvoir, a été enlevé dans la nuit par des hommes masqués dans la capitale Bamako, ont déclaré dimanche des membres de sa famille à l'AFP.

La disparition de Me Mountaga Tall intervient alors que la junte malienne est confrontée à une crise majeure suite à des attaques de grande envergure contre plusieurs de ses positions stratégiques le week-end dernier et à l'assassinat de son ministre de la Défense.

Ces attaques sont menées par des séparatistes touaregs et des djihadistes liés à Al-Qaïda.

Tall était membre du mouvement M5-RFP, un acteur clé des manifestations qui ont conduit à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita.

D'abord allié des militaires qui ont pris le pouvoir en 2020, il s'est ensuite distancié de la junte, devenant l'un de ses détracteurs les plus virulents.

« Deux hommes cagoulés sont venus l'emmener, ils sont repartis avec lui », a déclaré à l'AFP un membre de la famille qui a été témoin de la scène, ajoutant que la famille avait porté plainte pour enlèvement.

L'épouse de Tall, qui a tenté de prendre des photos de la scène, a été malmenée par les hommes masqués et s'est vu confisquer son téléphone, a déclaré un autre membre de la famille à l'AFP.

Les attaques du week-end dernier ont visé plusieurs positions stratégiques tenues par la junte et l'armée à travers le Mali, notamment à Bamako et dans la ville de garnison voisine de Kati, et ont fait au moins 23 morts.

Selon l'UNICEF, des civils et des enfants figuraient parmi les personnes tuées et blessées lors de ces attaques.

Vendredi, le parquet a déclaré disposer de « preuves solides » de la « complicité » de certains militaires, les accusant d'avoir contribué à la « planification, la coordination et l'exécution » des attaques.

Il a également affirmé que l'opposant politique en exil Oumar Mariko, ancien député et candidat à la présidence, était impliqué.

Tall assure la défense de plusieurs officiers militaires arrêtés ces derniers mois par la junte pour « tentative de déstabilisation des institutions de l'État ».

Il a également déposé des recours devant divers tribunaux pour contester la décision de la junte de dissoudre les partis politiques.