Bénin : Nana Akufo-Addo à la tête de la mission d’observation de la CEDEAO

La CEDEAO a annoncé la nomination de l’ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo à la tête de sa mission d’observation électorale pour l’élection présidentielle au Bénin, prévue le 12 avril prochain.

Selon le communiqué, cette mission sera déployée du 7 au 15 avril, conformément au protocole additionnel de l’organisation sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui encadre les processus d’observation électorale dans la région. Près de 7,9 millions d’électeurs béninois sont appelés aux urnes pour élire le successeur du président sortant Patrice Talon, dont le mandat s’achèvera en mai prochain.

Deux candidats sont en lice : Romuald Wadagni, représentant du parti au pouvoir, l’Union progressiste le renouveau, et actuel ministre de l’Économie et des Finances, et Paul Hounkpè, candidat du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Le principal parti d’opposition, Les Démocrates, ne participe pas à ce scrutin, sa candidature a été rejetée faute de parrainages suffisants. La campagne électorale doit s’achever le 10 avril, deux jours avant le vote.