Élections en Ethiopie : le parti du Premier ministre Abiy donné favori [Africanews Today]

Environ 50 millions d'Éthiopiens étaient appelés aux urnes lundi pour des élections législatives et régionales. Le parti du Premier ministre Abiy Ahmed devrait selon des analystes signer une victoire écrasante, malgré les troubles qui persistent dans plusieurs régions du pays. Aucun bureau de vote n’a ouvert dans la région du Tigré, selon la commission électorale qui évoque des "conditions défavorables".

Un traitement symptomatique contre le nouveau virus Ebola a permis la guérison de quelques patients en République démocratique du Congo. Les autorités parlent d’au moins 4 soignants rétablis. Ils ont été présentés au média en présence du directeur général l’OMS en visite à Bunia, dans l'Est du pays.

Plusieurs manifestants ont réclamé justice dans les rues de Dublin, suite au décès d’un Congolais de 35 ans. Une vidéo virale sur les médias sociaux montre Yves Sakila, immobilisé au sol par des agents de sécurité en Irlande. Le jeune informaticien d’origine congolaise a succombé à ses blessures et l’affaire suscite la polémique depuis plusieurs jours, faisant échos à la tragédie de George Floyd aux Etats-Unis.

52 ans après, les Grenadiers sont de retour. Alors qu'Haïti est secoué par une profonde crise humanitaire, la sélection nationale de ce petit État caribéen a réussi à se qualifier avec la manière : les hommes de Sébastien Migné ont arraché la première place de leur groupe, devant le Honduras, offrant au peuple l’un des rares moments de joie et d’espoir au cœur de la violence des gangs.

AGENDA

La 19ᵉ édition d’eLearning Africa se déroulera du 3 au 5 juin à Accra, au Ghana. Ce rendez-vous international, consacré aux technologies de l’éducation, rassemble experts, décideurs et acteurs du secteur autour des enjeux de la formation et du développement des compétences à l’ère du numérique.

La 4e Conférence panafricaine sur la gouvernance des semences se tiendra du 2 au 4 juin 2026 à N’Djamena, au Tchad. Cette édition est élargie à la souveraineté génétique, en abordant les droits sur les données agricoles, les pressions des cadres commerciaux sur les variétés locales, en amont du lancement du cadre continental de l’Union africaine sur les politiques semencières.

Bujumbura, la capitale du Burundi, accueille la première édition du Festival Africa On the Mapping, du 1er au 6 juin. L’événement est initié par les collectifs La Symphonie du souffle et Lumartis, qui regroupent une dizaine d’artistes vidéastes, photographes, motion designers et mappeurs Africains.

Le 5 juin, c’est la Journée mondiale de l'environnement. Organisée chaque année, à la même date depuis 1973, par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, il s’agit de la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public sur les questions environnementales, célébrée par des millions de personnes à travers le monde.

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