Guinée : Mamadi Doumbouya officiellement investi président

Le général Mamadi Doumbouya a été officiellement investi président de la République de Guinée samedi, lors d’une cérémonie d’envergure organisée dans un nouveau stade de 55 000 places, en périphérie de Conakry.

L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs chefs d’État africains ainsi que de représentants de la Commission de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Arrivé au pouvoir à la suite d’un coup d’État en septembre 2021, Mamadi Doumbouya s’était initialement engagé à ne pas briguer la présidence. Il a néanmoins remporté, en décembre dernier, une élection organisée sous l’égide d’une nouvelle Constitution. Celle-ci a supprimé l’interdiction faite aux chefs militaires de se présenter à l’élection présidentielle et allongé la durée du mandat de cinq à sept ans. Le chef de l’État est régulièrement accusé par ses opposants de museler l’opposition politique et de restreindre les libertés publiques.

Sur le plan économique, les autorités fondent de grands espoirs sur le projet minier de Simandou, un mégaprojet d’extraction de minerai de fer détenu à 75 % par des intérêts chinois et implanté sur le plus vaste gisement au monde. Longtemps retardée, la mise en production du site a débuté à la fin de l’année dernière. Le régime parie sur ce projet structurant pour générer des milliers d’emplois et favoriser les investissements dans des secteurs essentiels tels que l’éducation et la santé.

Ces perspectives contrastent toutefois avec une réalité sociale préoccupante. Malgré l’abondance de ses ressources naturelles, la Guinée demeure marquée par une pauvreté endémique : près de la moitié de ses 15 millions d’habitants vit dans la précarité et le pays enregistre des niveaux records d’insécurité alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial.

La Guinée s’inscrit ainsi dans une dynamique régionale marquée par une succession de coups d’État et de tentatives de putsch en Afrique de l’Ouest depuis 2020.