Éthiopie : tensions au Tigré, vols suspendus

Les tensions sont de nouveau vives dans le nord de l’Éthiopie. Les vols à destination de la région du Tigré ont été suspendus après des affrontements entre les forces fédérales éthiopiennes et des combattants tigréens, selon des sources sécuritaires et diplomatiques.

Les violences ont éclaté ces derniers jours dans l’ouest du Tigré, notamment dans la localité de Tsemlet, une zone disputée où des forces issues de la région voisine de l’Amhara refusent toujours de se retirer, malgré l’accord de paix signé à Pretoria fin 2022.

Cette reprise des combats fait craindre un retour au conflit dans une région déjà profondément marquée par la guerre entre 2020 et 2022, un conflit qui a coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes, selon l’Union africaine.

Des sources diplomatiques indiquent que les forces tigréennes feraient face à l’armée nationale éthiopienne, appuyée par des milices amhara. Sur le terrain, la situation reste confuse et aucune réaction officielle de l’armée fédérale n’a encore été communiquée.

Face à cette dégradation sécuritaire, les vols opérés par Ethiopian Airlines, seule compagnie desservant le Tigré, ont été suspendus.

Malgré l’accord de paix, les tensions restent fortes dans la région, où des centaines de milliers de personnes demeurent déplacées, dans un climat d’instabilité persistante.