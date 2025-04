Ethiopie : une guerre latente dans le Tigré

Avant d'être un rebelle, Asres Mare Damte était avocat. Aujourd'hui, il se bat pour les Fano, un groupe hétéroclite qui affronte l'armée éthiopienne dans l'une des régions les plus peuplées et des plus puissantes de l'Éthiopie.

Le conflit dans la région d'Amhara s'est en grande partie déroulé à l'abri des regards, l'accès étant limité par les autorités et l'insécurité.

Mais un rare entretien avec Asres, député d'une faction influente de Fano, et d'autres personnes sur le terrain donne une idée de son impact.

Le gouvernement fédéral éthiopien a longtemps été confronté à la difficulté de maintenir un mélange puissant de groupes ethniques et d'intérêts.

Parfois, comme récemment, dans la région du Tigré, il explose en guerre.

Les Amhara, deuxième groupe ethnique d'Éthiopie, dominaient autrefois la politique nationale.

Nombreux sont ceux qui, parmi les rebelles, souhaitent les voir revenir au pouvoir.

Mais ils affirment également que les Amhara sont attaqués, citant les violences ethniques dans les régions d'Éthiopie où ils sont minoritaires.

L'ampleur des combats entre Amhara est difficile à mesurer depuis que les Fano sont apparus lors des manifestations antigouvernementales en 2016.

Avant de prendre les armes, Asres a déclaré qu'il coordonnait des manifestations pacifiques pour protester contre le meurtre d'Amharas.

Il a été arrêté deux fois et s'est enfui en 2022 après l'émission d'un troisième mandat d'arrêt.

Aujourd'hui, lui et ses compagnons de lutte vivent dans la crainte de frappes de drones par les forces éthiopiennes. Il fait des affirmations exagérées, qui ne sont pas vérifiées.

"Nous avons mené des milliers de batailles", a-t-il déclaré à l'Associated Press depuis la région de Gojjam, dans la province d'Amhara, où se sont déroulés certains des combats les plus violents.

Il a affirmé que les Fano contrôlaient plus de 80 % de l'Amhara, une région montagneuse de plus de 22 millions d'habitants, et qu'ils avaient capturé "de nombreuses troupes ennemies".

Dans une déclaration faite le mois dernier, le chef adjoint de la sécurité d'Amhara a indiqué que le gouvernement avait "libéré" 2 225 des 4 174 sous-districts d'Amhara.

Le nombre de sous-districts contrôlés par les Fano n'a pas été précisé.

Les combats se sont intensifiés depuis la mi-mars, les Fano ayant lancé une offensive dans tout l'Amhara.

L'importance de la population d'Amhara a depuis longtemps créé une pression pour s'étendre, et le groupe ethnique a revendiqué la partie occidentale du Tigré.

Le groupe de surveillance ACLED a enregistré 270 batailles entre les Fano et les forces gouvernementales entre le 27 octobre de l'année dernière et le 31 janvier, ainsi que plus d'une douzaine d'attaques visant des établissements de santé et des médecins dans l'Amhara depuis avril dernier.

Les habitants et les observateurs affirment que certains responsables locaux ont fui leurs postes par crainte d'être assassinés, tandis que la police s'efforce de maintenir le contrôle.

L'année dernière, Human Rights Watch a déclaré avoir documenté des attaques menées par des soldats éthiopiens et des milices alliées dans au moins 13 villes d'Amhara depuis août 2023.

Un porte-parole du gouvernement a nié ces allégations à l'époque, affirmant que "non seulement les civils ne seraient jamais pris pour cible, mais que même les combattants qui se rendraient ne seraient pas tués".

Le 31 mars, des soldats ont rassemblé et tué des civils dans la ville de Brakat après des affrontements avec les forces locales, ont déclaré deux témoins à l'AP, sous couvert d'anonymat par crainte de représailles.

Le gouvernement n'a pas répondu aux questions de l'AP.

Il a accusé les Fano de "terroriser la population".

Mais il a également formé des conseils de paix régionaux et le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré l'année dernière que son gouvernement était en pourparlers depuis "un certain temps" avec les groupes Fano.

Ces pourparlers n'ont pas progressé de manière significative.