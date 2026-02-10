Ethiopian Airlines : le chiffre d’affaires semestriel bondit de 14 %

Ethiopian Airlines affiche une solide performance semestrielle avec un chiffre d’affaires en hausse de 14 %, à 4,4 milliards USD, soit un dépassement de 2 % par rapport à ses objectifs, selon le communiqué publié mardi 10 février.

Le groupe, dirigé par Mesfin Tasew, a élargi son réseau avec l’ouverture de nouvelles lignes internationales vers Porto, Hanoi et Abu Dhabi, portant son portefeuille de destinations à 145 à l’international et 23 sur le marché domestique. La compagnie a parallèlement augmenté la fréquence des vols sur ses lignes existantes.

La flotte s’élève désormais à 147 appareils exploités directement, complétés par 170 appareils opérés en partenariat à travers l’Afrique. En janvier, Ethiopian Airlines a confirmé une commande de neuf Boeing 787 Dreamliner, renforçant sa stratégie long-courrier et sa capacité à capter des parts sur les marchés intercontinentaux.

Le trafic passagers a progressé de 11 % à 10,64 millions de voyageurs, tandis que le fret a dépassé l’objectif semestriel avec 451 000 tonnes transportées (+4 %).

Sur le plan des infrastructures, le transporteur investit 12,5 milliards USD dans le projet de nouvel aéroport de Bishoftu, qui devrait devenir le plus grand d’Afrique d’ici 2030. La compagnie poursuit également la construction de son siège et de plusieurs aéroports domestiques, dont trois devraient être opérationnels d’ici avril.

Malgré un contexte marqué par des pénuries d’appareils, des tensions sécuritaires et les effets du changement climatique, Ethiopian Airlines consolide sa trajectoire de croissance et poursuit sa politique d’expansion stratégique.