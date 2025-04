Tigré : passation des pouvoirs entre Getachew Reda et Tadesse Werede

La région éthiopienne du Tigré a un nouveau président intérimaire.

Le lieutenant-général Tadesse Werede, ex- vice-président de l’administration provisoire et chef du secrétariat du cabinet pour la paix et la sécurité, remplace ainsi Getachaw Reda à ce poste convoité.

Le nouveau président intérimaire a signé un document décriant les huit principaux mandats attendus de l’administration intérimaire du Tigré sous sa direction lors de la cérémonie de passation des pouvoirs.

Ces principaux mandats consistent notamment à faciliter le retour complet des personnes déplacées à leur lieu d’origine et à accélérer les processus similaires des zones restantes.

L'annonce de cette nomination est intervenue un jour après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement fait ses adieux à l'ancien président Getachew Reda, déclarant que le gouvernement fédéral « reconnaît » l'administration intérimaire en place depuis deux ans et apprécie le travail effectué par le président sortant dans le maintien de la paix à la suite de l'accord de paix de Pretoria.

Le mardi 1er avril, les législateurs fédéraux ont modifié une proclamation permettant aux administrations intérimaires régionales d'être prolongées deux fois, chacune pour une durée maximale d'un an. Cet amendement permet à l'administration intérimaire du Tigré d'être prolongée d'une année supplémentaire.