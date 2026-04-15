Pérou : le contentieux électoral s'aggrave avec le lent comptage des bulletins

Plus de 52 000 électeurs ont été autorisés à voter lundi après que des problèmes d’acheminement des bulletins ont perturbé le scrutin, tandis que des partisans de Rafael López Aliaga réclamaient la démission du chef de l’autorité électorale, Piero Corvetto, et que le dépouillement se poursuivait pour un troisième jour à Lima. Les résultats partiels, portant sur 77% des bulletins dépouillés, donnaient Keiko Fujimori en tête avec 16,86%, devant Rafael López Aliaga et Jorge Nieto, alors que le Pérou organisait l’élection présidentielle de 2026, très disputée, avec vote obligatoire pour plus de 27 millions de citoyens âgés de 18 à 70 ans, passibles d’une amende en cas d’abstention. Une mission d’observation de l’Union européenne a déclaré n’avoir trouvé aucun indice de fraude, malgré les accusations de Rafael López Aliaga, qui conteste l’intégrité du processus électoral et la gestion des bulletins envoyés par voie postale. Ces retards rappellent l’élection de 2021, dont les résultats avaient mis cinq jours à être connus, et un second tour est attendu vers le 7 juin, sous réserve de la confirmation officielle du décompte par l’autorité électorale.