États-Unis – Union africaine : discussions à Addis-Abeba

Les relations entre les États-Unis et l’Union africaine ont été au centre d’une rencontre organisée à Addis-Abeba, entre le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau et le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

À l’issue de leurs échanges, les deux responsables ont souligné l’importance du partenariat économique et stratégique entre Washington et le continent africain, tout en reconnaissant l’existence de certaines préoccupations côté africain.

Les États-Unis ont rappelé leur intérêt pour une Afrique stable et prospère, mettant en avant les nombreuses opportunités économiques et commerciales offertes par le continent. Washington a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération en matière d’investissement et de développement.

De son côté, le président de la Commission de l’Union africaine a exprimé des inquiétudes concernant certaines décisions récentes de l’administration américaine, notamment en lien avec des restrictions de visas et des orientations liées aux politiques de paix. Il a toutefois souligné l’interdépendance entre les deux partenaires dans un monde globalisé.

Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé la volonté de l’Union africaine de poursuivre la collaboration avec les États-Unis, qualifiant cette relation de partenariat stratégique fondé sur des intérêts mutuels : ressources et marchés africains d’un côté, expertise, technologie et investissements américains de l’autre.