Mali : l’Union Africaine appelle à l'action internationale contre le terrorisme

L’Union africaine lance un appel urgent à la communauté internationale pour soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme.

Selon le communiqué de la 1304ᵉ réunion ministérielle du 30 septembre, l’organisation plaide pour un renforcement de la coopération régionale, le partage de renseignements, ainsi que le soutien technique et financier aux États confrontés à ces menaces. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’UA, a réaffirmé dimanche la solidarité de l’organisation avec le gouvernement et le peuple maliens, ainsi qu’avec les familles des victimes des attaques terroristes. Il exhorte à une réponse internationale forte, coordonnée et cohérente pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent au Sahel.

Les autorités maliennes de la Transition semblent impuissantes face à la perturbation des approvisionnements en carburant, imposée par les terroristes du JNIM (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin). Ces attaques ciblent directement les camions de ravitaillement, affectant l’accès de la population aux produits essentiels et aggravant une crise humanitaire déjà fragile. La capitale Bamako se retrouve ainsi asphyxiée par une pénurie de carburant, tandis que l’économie nationale s’effondre et que certains pays étrangers recommandent le départ de leurs ressortissants.

Au-delà du Mali, l’Union africaine se dit prête à accompagner l’ensemble des pays du Sahel dans la lutte contre les groupes armés, en apportant un appui concret aux efforts de paix et de stabilité. L’UA réaffirme ainsi son rôle central dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement dans une région en proie à une instabilité persistante.