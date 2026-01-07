Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L'UA appelle à la révocation de la reconnaissance d'Israël envers le Somaliland

Le candidat de l'opposition Abdirahman Irro s'adresse aux médias après avoir voté à l'élection présidentielle à Hargeisa, Somaliland, en Somalie, le 13 dec 2017.   -  
Copyright © africanews
Barkhad Dahir/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Somalie

Le Conseil pour les affaires politiques, la paix et la sécurité de l'Union Africaine a demandé mardi la « révocation immédiate » de la reconnaissance par Israël du Somaliland.

Le 27 décembre dernier, Israël a officiellement reconnu le Somaliland comme État indépendant, une décision qui a suscité de vives réactions dans la Corne de l’Afrique.

Dix jours plus tard, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sara, s’est rendu à Hargeisa, capitale du Somaliland, pour une visite officielle.

Cette démarche a été dénoncée par Mogadiscio, qui considère le Somaliland comme une partie intégrante de son territoire.

Le gouvernement somalien a qualifié la reconnaissance israélienne de « violation flagrante de sa souveraineté » et a appelé ses partenaires internationaux à rejeter cette initiative.

À la suite d'une réunion ministérielle, Dans un message publié sur X, l'UA a condamne avec la plus grande fermeté la reconnaissance unilatérale de la prétendue 'République du Somaliland'.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.