L'UA appelle à la révocation de la reconnaissance d'Israël envers le Somaliland

Somalie
Le Conseil pour les affaires politiques, la paix et la sécurité de l'Union Africaine a demandé mardi la « révocation immédiate » de la reconnaissance par Israël du Somaliland.
Le 27 décembre dernier, Israël a officiellement reconnu le Somaliland comme État indépendant, une décision qui a suscité de vives réactions dans la Corne de l’Afrique.
Dix jours plus tard, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sara, s’est rendu à Hargeisa, capitale du Somaliland, pour une visite officielle.
Cette démarche a été dénoncée par Mogadiscio, qui considère le Somaliland comme une partie intégrante de son territoire.
Le gouvernement somalien a qualifié la reconnaissance israélienne de « violation flagrante de sa souveraineté » et a appelé ses partenaires internationaux à rejeter cette initiative.
À la suite d'une réunion ministérielle, Dans un message publié sur X, l'UA a condamne avec la plus grande fermeté la reconnaissance unilatérale de la prétendue 'République du Somaliland'.
01:16
Centrafrique : réélu pour un 3e mandat, Touadéra appelle à l’unité
02:04
Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite au Somaliland
01:00
Frappes aériennes israéliennes au Liban : dégâts dans le sud et l’est
02:10
Guerre Israël-Hamas : les ONG déplorent la suspension de leur accès à Gaza
01:06
Cisjordanie : l'armée israélienne rase des centaines de maisons
01:04
La Turquie juge "inacceptable" la reconnaissance du Somaliland par Israël