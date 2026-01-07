L'UA appelle à la révocation de la reconnaissance d'Israël envers le Somaliland

Le Conseil pour les affaires politiques, la paix et la sécurité de l'Union Africaine a demandé mardi la « révocation immédiate » de la reconnaissance par Israël du Somaliland.

Le 27 décembre dernier, Israël a officiellement reconnu le Somaliland comme État indépendant, une décision qui a suscité de vives réactions dans la Corne de l’Afrique.

Dix jours plus tard, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sara, s’est rendu à Hargeisa, capitale du Somaliland, pour une visite officielle.

Cette démarche a été dénoncée par Mogadiscio, qui considère le Somaliland comme une partie intégrante de son territoire.

Le gouvernement somalien a qualifié la reconnaissance israélienne de « violation flagrante de sa souveraineté » et a appelé ses partenaires internationaux à rejeter cette initiative.

À la suite d'une réunion ministérielle, Dans un message publié sur X, l'UA a condamne avec la plus grande fermeté la reconnaissance unilatérale de la prétendue 'République du Somaliland'.