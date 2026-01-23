Bienvenue sur Africanews

Union africaine : sanctions levées contre la Guinée

Guinée

L’Union africaine a annoncé jeudi la levée des sanctions contre la Guinée, imposées après le coup d’État de 2021. Une décision prise à la suite de la tenue de l’élection présidentielle, organisée en décembre dernier.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine estime que le scrutin marque une étape clé dans la transition politique du pays. Il salue l’élection de Mamady Doumbouya, ancien chef de la junte, et l’encourage à tenir ses engagements en faveur du peuple guinéen.

Conséquence directe : la Guinée est réintégrée dans les activités de l’Union africaine, après plus de quatre ans de suspension.

Mamady Doumbouya a été investi président samedi, devant des dizaines de milliers de partisans et plusieurs chefs d’État. Selon la Cour suprême, il a remporté l’élection avec 86,7 % des voix.

Arrivé au pouvoir par la force en 2021, après le renversement du président élu Alpha Condé, il est toutefois critiqué pour une restriction des libertés publiques, l’interdiction des manifestations et l’arrestation ou l’exil de plusieurs opposants politiques.

