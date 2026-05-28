Suisse : premières images de Winterthour après l’attaque au couteau qui a fait trois blessés

L'attaque s'est produite peu après 8 h 30 à la gare centrale de Winterthour, important carrefour ferroviaire du nord-est de la Suisse situé à une trentaine de kilomètres de Zurich. Les secours et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour sécuriser le secteur et prendre en charge les victimes. Trois ressortissants suisses, âgés de 28, 43 et 52 ans, ont été hospitalisés. L'un d'eux se trouve dans un état grave, tandis que les deux autres ont été plus légèrement blessés. La police cantonale de Zurich a indiqué que le suspect, un Suisse de 31 ans, avait été arrêté sur place. Une vaste zone autour de la gare a ensuite été bouclée afin de permettre aux techniciens de la police scientifique et aux enquêteurs de procéder aux constatations et de recueillir des éléments de preuve. Selon plusieurs témoins cités par les médias locaux, un homme aurait été vu courant dans l'enceinte de la gare au moment des faits. Les autorités n'ont toutefois pas confirmé certaines informations relayées sur les réseaux sociaux concernant les circonstances exactes de l'agression. À ce stade, aucun mobile n'a été établi et l'enquête se poursuit. Les autorités n'ont pas précisé si le suspect connaissait les victimes et n'ont pas qualifié l'attaque d'acte terroriste. L'incident a provoqué d'importantes perturbations du trafic ferroviaire et des opérations en gare avant un retour progressif à la normale.