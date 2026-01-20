Au moins 4 morts dans des inondations en Tunisie

Des inondations en Tunisie ont fait quatre morts, ont annoncé les autorités mardi, un responsable évoquant une situation "critique" alors que certaines régions du pays d’Afrique du Nord ont connu leurs plus fortes précipitations depuis plus de 70 ans.

Les quatre décès ont tous eu lieu à Moknine, dans le gouvernorat de Monastir, où "deux personnes ont été emportées par les eaux de crue, tandis qu’une femme s’est noyée à son domicile", a déclaré Khalil Mechri, porte-parole de la protection civile.

Abderazak Rahal, directeur de la prévision à l’Institut national de la météorologie (INM), a indiqué à l’AFP que certaines régions tunisiennes n’avaient pas connu de telles précipitations depuis 1950. "Nous avons enregistré des quantités de pluie exceptionnelles pour le mois de janvier", a déclaré Rahal, précisant que les régions de Monastir, Nabeul et du Grand Tunis avaient été les plus touchées.

Des images frappantes de voitures bloquées alors que des torrents d’eau déferlaient dans les rues ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Selon des informations, les autorités ont suspendu les cours dans plusieurs régions en raison des intempéries. Les transports ont également été interrompus dans plusieurs parties du pays.

L’armée tunisienne participait aux opérations de secours, a indiqué une source du ministère de la Défense à l’AFP sous couvert d’anonymat. "C’est son devoir, puisqu’elle fait partie de la commission nationale de lutte contre les catastrophes naturelles", a précisé la source.

Mahrez Ghannouchi, un autre responsable de l’INM, a indiqué dans une publication sur Facebook que la situation était "critique" dans certaines régions.

Le village touristique de Sidi Bou Saïd, en périphérie de Tunis, a enregistré 206 millimètres de pluie depuis lundi soir, selon l’INM. Si ces précipitations sont exceptionnelles, les rues tunisiennes sont souvent inondées après de fortes pluies, en grande partie en raison de l’état des infrastructures du pays.

Les réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales sont souvent anciens et mal entretenus, en particulier dans les zones urbaines en pleine expansion, où les déchets obstruent parfois les canalisations.

L’urbanisation rapide de certaines zones a également réduit l’absorption des eaux de pluie par le sol, augmentant ainsi le ruissellement.

Ces dernières pluies diluviennes surviennent alors que la Tunisie est confrontée à une sécheresse de sept ans, aggravée par le changement climatique et marquée par une forte baisse des réserves d’eau dans les barrages du pays.

Le pays subit un stress hydrique sévère, affectant particulièrement l’agriculture et l’approvisionnement en eau potable, avec des coupures imposées dans plusieurs régions durant l’été.