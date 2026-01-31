Bienvenue sur Africanews

Tunisie : l'état d'urgence prolongé jusqu'au 31 décembre 2026

Les partisans du président tunisien Kais Saied participent à une manifestation marquant le 15e anniversaire de la révolution qui a déclenché le Printemps arabe, Tunis Déc 2025   -  
By Rédaction Africanews

Kais Saied

Le président tunisien Kaïs Saied prolongé l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du 31 janvier au 3 décembre 2026 par décret.

L’état d’urgence est reconduit sans interruption depuis le 24 novembre 2015. Il avait été imposé à la suite de l’attentat qui a visé un bus de la Garde présidentielle en plein centre de la Tunis, la capitale. L’attentat a causé la mort de 12 personnes parmi les forces de sécurité et fait 16 blessés parmi les agents de sécurité et des civils.

