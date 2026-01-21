Mozambique : des routes submergées, le retour des sinistrés compliqué

Au Mozambique, les inondations ont endommagé près de 5 000 kilomètres de routes, compliquant à la fois l’acheminement de l’aide humanitaire et le retour des habitants chez eux.

Les secours s’intensifient dans la province de Maputo, frappée par l’une des pires inondations de ces dernières décennies. Dans le sud du pays, des hélicoptères survolent des zones entières englouties par les eaux, à la recherche de sinistrés isolés. Dans la seule province de Maputo, plus de 36 000 personnes seraient touchées, dont 13 000 hébergées dans des centres d’accueil. À l’échelle nationale, plus de 500 000 personnes sont affectées, tandis que six personnes restent toujours portées disparues. Les habitants craignent le retour : j’ai peur de passer par ici. Nous voulons rentrer chez nous, mais depuis avant-hier, nous sommes bloqués de ce côté. Nous avons décidé de prendre le risque pour pouvoir rentrer explique une résidente de Maputo.

Depuis le début de la saison des pluies en octobre, au moins 114 personnes ont perdu la vie. Des torrents d’eau continuent de déferler dans plusieurs villages, provoquant une crise humanitaire majeure, selon les Nations unies. L’opposant Venâncio Mondlane dénonce, lui, l’état des infrastructures et la politique d’assainissement du pays : au cours des cinquante dernières années depuis l’indépendance, le Mozambique a reçu cinq milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et assainir les villes. Pourtant, la plupart des infrastructures construites sont de mauvaise qualité : des ponts qui seront détruits dès la prochaine saison des pluies, des routes en mauvais état. Une fois les inondations terminées, il faudra mettre en place un véritable plan d’investissement.

Les agences humanitaires alertent également sur un risque sanitaire majeur, en particulier pour les enfants, alors que le pays entre dans sa saison cyclonique. Une alerte rouge nationale a été déclenchée, et les autorités redoutent un bilan encore plus lourd avec les pluies annoncées.