Tunisie : des manifestants réclament l'expulsion des migrants sans-papiers

Des manifestants se sont rassemblés samedi devant le siège du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Tunis pour réclamer l'expulsion d’immigrés sans papiers originaires d'Afrique subsaharienne.

Les protestataires ont aussi exigé le départ de l’agence onusienne de la Tunisie.

Depuis la situation d'un accord de coopération entre l'Union européenne et la Tunisie en 2023, le pays est devenu un point de passage important pour les personnages souhaitant rejoindre l’Europe par la Méditerranée.

Ces migrants subsahariens font face à des discours xénophobes et à des risques d’agressions, alimentés par la rhétorique complotiste du président tunisien Kaïs Saïed.

“Les pays occidentaux mentent en affirmant que la Tunisie est raciste et en martelant cette affirmation jusqu’à ce qu’elle devienne une réalité," a affirmé la blogueuse et militante des droits humains Rim Moualhi.

"Nous accueillons tous les visiteurs, mais il s’agit là d’un ennemi envers lequel aucune tolérance ne peut être exercée, un ennemi financé par des fonds sionistes et étrangers,” a-t-elle ajouté.

Les critiques contre le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ne sont pas propres à la Tunisie.

Une manifestation similaire a réuni des centaines de Libyens jeudi devant le siège de l’organisation à Tripoli.