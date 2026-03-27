Nigeria : l'État de Lagos souscrit une assurance contre les inondations

L'État de Lagos au Nigeria a souscrit une police d’assurance contre les inondations d’une valeur de 7,5 millions de dollars. Et vise à sécuriser plus de quatre millions de personnes vulnérables.

Elle est financée à hauteur de 90 % par le Fonds InsuResilience Solutions, affilié au Programme des Nations unies pour le développement et au Groupe de la Banque mondiale. L’État de Lagos prenant en charge le reste. Et vise à protéger au moins quatre millions de personnes vulnérables.

La ville est régulièrement en proie à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations liées au changement climatique. Mettant en péril ses 22 millions d’âmes.

L’inertie face au phénomène coûtera jusqu’à 40 milliards de dollars aux finances de la capitale économique nigériane d’ici à 2050, selon les autorités.