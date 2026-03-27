Tanzanie : au moins 20 morts dans des glissements de terrain

Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont fait au moins 20 morts dans le sud de la Tanzanie ces derniers jours, ont indiqué les autorités, alors que le bilan des victimes dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est continue de s'alourdir.

Les pluies et les vents violents ont provoqué des glissements de terrain qui ont détruit des habitations tôt mercredi dans la région de Mbeya, a déclaré Jaffar Haniu, administrateur du district de Rungwe où les glissements de terrain se sont produits.

"Le bilan s'élève désormais à 20 morts", a-t-il déclaré aux journalistes. "L'une des victimes est un très jeune enfant, âgé d'un an et demi." Il a ajouté que les météorologues prévoyaient de nouvelles précipitations dans les jours à venir et a exhorté les habitants des zones exposées aux glissements de terrain à évacuer.

Au Kenya voisin, qui connaît chaque année des inondations saisonnières, au moins 88 personnes ont été tuées. Les inondations ont touché 21 comtés et au moins deux rivières ont débordé depuis le début des fortes pluies au début du mois.

Mais l'ampleur et l'intensité de la crise actuelle ont ravivé les inquiétudes concernant la préparation aux catastrophes et la vulnérabilité des communautés vivant près des rivières et dans les zones inondables. L'armée a été déployée pour aider les services de secours d'urgence.

Dans le sud de l'Éthiopie, au moins 80 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain au début du mois de mars.

Le mois dernier, le Centre de prévision et d'applications climatiques d'un bloc régional connu sous le nom d'IGAD a déclaré que la saison des pluies de mars à mai présentait 45 % de chances de précipitations supérieures à la moyenne dans la plupart des pays de la région, les pays touchés s'étendant de l'Ouganda à Djibouti.