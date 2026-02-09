Inondations au Maroc : une semaine après, la détresse de 40 000 évacués

Plus de 150 000 personnes ont été évacuées au cours de la semaine dernière au Maroc en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur les provinces du nord du pays.

Près de Kénitra, à environ 50 kilomètres au nord de Rabat, les autorités ont mis en place un vaste campement composé de petites tentes bleues qui abritent près de 40 000 personnes, dont Selami et ses enfants.

« Nous avons très peur, surtout pour nos enfants, peur qu'il leur arrive quelque chose. Les autorités nous ont informés [qu'ils devaient évacuer] via les haut-parleurs de la mosquée. Et nous sommes partis. », a déclaré Kasia El Selami, évacuée des inondations d'Ouled Ameur.

Dans ce camp, les évacués se contentent du strict minimum en attendant de pouvoir rentrer chez eux. La protection civile a distribué des matelas, des vêtements chauds et de la nourriture aux familles secourues. Ces aides s'ajoutaient aux soins de santé et aux examens vétérinaires pour le bétail.

« Nous avons peur de rentrer, nous craignons que l'eau ne revienne. Pour l'instant, le niveau de l'eau a un peu baissé, mais il reste élevé. Notre fils aîné est toujours là-bas et communique avec nous par téléphone, il nous dit que l'eau continue de monter. Nous ne pouvons pas rentrer pour l'instant. », a expliquéAli El Aouni, évacué suite aux inondations.

Certains habitants, notamment des enfants et des personnes âgées, ont été vus bloqués sur les toits avant d'être secourus, parfois à l'aide de petits bateaux. D'autres ont été secourus par hélicoptère, les eaux ayant inondé les routes et les terres agricoles dans plusieurs régions.

Les inondations ont fait quatre morts à ce jour, dont un enfant de deux ans, et une personne était toujours portée disparue dimanche, selon les autorités marocaines.

« Conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le protège, une évacuation progressive des familles touchées dans les douars et les communautés a été effectuée, touchant au total 38 738 personnes, soit 7 847 familles. »,a déclaré Adil Al-Khatabi, chef du département des affaires économiques et de la coordination de la province de Kénitra**.**

En décembre dernier, 37 personnes ont été tuées dans des inondations soudaines à Safi, lors de la catastrophe météorologique la plus meurtrière au Maroc depuis dix ans.

Ces dernières semaines, les intempéries et les inondations dans l'Algérie voisine ont fait deux morts, dont un enfant.

En Tunisie, au moins cinq personnes sont mortes et d'autres sont toujours portées disparues après que le pays a connu le mois dernier les précipitations les plus importantes depuis plus de 70 ans.

Plus au nord, le Portugal et l'Espagne ont également subi des tempêtes et des pluies torrentielles ces derniers jours