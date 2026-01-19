ONU : Volker Turk alerte sur les violences contre les Soudanaises

Le chef des Nations Unies aux droits de l’homme et les déplacées du camp d'Al-Afad, dans l'État du Nord au Soudan. Occasion pour Volker Türk de recueillir les récits livrés par les femmes sur le prix fort qu’elles payent depuis que les forces de soutien rapide et l’armée ont déterré la hache de guerre.

‘’ J'ai rencontré neuf femmes et filles, toutes victimes de violences sexuelles, qui m'ont raconté des histoires horribles. Elles étaient... Je n'ai jamais vu des personnes aussi traumatisées. Elles m'ont raconté des viols collectifs à El-Fasher, leur tentative de fuite, comment des hommes ont été emmenés et tués devant elles, leurs frères, leurs fils.’’ , a Volker Türk.

La guerre a déjà fait plus de 13 millions de déplacés dont 8,6 millions à l’intérieur du pays selon l’ONU. Le Soudan est en proie à une urgence humanitaire d’une ampleur effroyable soulignent par ailleurs les Nations Unies.