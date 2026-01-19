Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

ONU : Volker Turk alerte sur les violences contre les Soudanaises

Des membres du Croissant-Rouge soudanais réinhument les restes des victimes du conflit au Soudan, le 11 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Soudan

Le chef des Nations Unies aux droits de l’homme et les déplacées du camp d'Al-Afad, dans l'État du Nord au Soudan. Occasion pour Volker Türk de recueillir les récits livrés par les femmes sur le prix fort qu’elles payent depuis que les forces de soutien rapide et l’armée ont déterré la hache de guerre.

‘’ J'ai rencontré neuf femmes et filles, toutes victimes de violences sexuelles, qui m'ont raconté des histoires horribles. Elles étaient... Je n'ai jamais vu des personnes aussi traumatisées. Elles m'ont raconté des viols collectifs à El-Fasher, leur tentative de fuite, comment des hommes ont été emmenés et tués devant elles, leurs frères, leurs fils.’’ , a Volker Türk.

La guerre a déjà fait plus de 13 millions de déplacés dont 8,6 millions à l’intérieur du pays selon l’ONU. Le Soudan est en proie à une urgence humanitaire d’une ampleur effroyable soulignent par ailleurs les Nations Unies.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.