Soudan : les déplacés internes au menu de la visite de Volker Türk

En visite au Soudan, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a échangé jeudi avec 50 représentants de la société civile et des Organisations non gouvernementales jeudi, à Dongola, capitale de l’État du Nord.

Au centre de la rencontre, les défis des personnes déplacées par les violences au Darfour et au Kordofan. Fin octobre, les paramilitaires ont pris le contrôle du Darfour lors d’affrontements avec l’armée sur fond d’exécutions, de viols et de pillages. Selon l’ONU plus de 9 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieure du Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023.

''Il n'y a pas assez de logements pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont certaines l’ont été à plusieurs reprises. Il n'y a pas de solution adéquate pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles, faute d'espace pour elles. Les personnes handicapées ne bénéficient pas d'une attention suffisante. Mais ces représentants ont également trouvé la solution. Il faut que le Soudan et la communauté internationale déploient tous les efforts possibles pour les aider à faciliter leur travail afin qu'ils puissent fournir l'aide humanitaire indispensable dans ces circonstances.'', a déclaré Volker Türk, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

Volker Türk est arrivé mercredi dans ce pays déchiré par la guerre, il n'avait pas effectué de visite officielle au Soudan depuis novembre 2022.