Soudan : l’ONU alerte sur la baisse de l’aide alimentaire

Au Soudan, alors que la guerre civile fait des ravages, l'aide alimentaire devrait s'épuiser d'ici la fin du mois de mars si aucun nouveau financement n'est obtenu. C’est ce qu’a déclaré jeudi l'Organisation des Nations unies, ajoutant que cette crise alimentaire, la plus grave au monde, concerne des millions de personnes.

Cet avertissement intervient après près de trois ans de guerre civile, où les combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide ont fait des dizaines de milliers de morts et 11 millions de déplacés.

"D'ici la fin du mois de mars, nous aurons épuisé nos stocks alimentaires au Soudan", a déclaré Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence du Programme alimentaire mondial, dans un communiqué.

"Sans financement supplémentaire immédiat, des millions de personnes se retrouveront sans aide alimentaire vitale d'ici quelques semaines", a-t-il ajouté. Smith a déclaré que le PAM avait déjà "été contraint de réduire les rations au strict minimum nécessaire à la survie". Selon l'ONU, plus de 21 millions de personnes, soit près de la moitié de la population soudanaise, sont aujourd'hui confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

L’année dernière, l'ONU a confirmé que la famine s'était installée à El-Fasher, la capitale du Darfour-Nord. L'institution a aussi déclaré la famine dans trois camps de déplacés autour d'El-Fasher ainsi que dans certaines parties des montagnes Nuba, dans le sud du pays. La famine a également été confirmée à Kadugli, dans le Kordofan voisin, aujourd'hui théâtre d'importants combats dans le cadre de ce conflit.

À Dilling, à environ 130 kilomètres au nord, l'ONU estime que les civils sont probablement confrontés à la famine, bien que les problèmes de sécurité et le manque d'accès aient empêché une évaluation et une déclaration officielle.