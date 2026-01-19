Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : le parc Kruger fermé en raison des inondations

By Rédaction Africanews

avec AP

Afrique du Sud

Touché par de graves inondations, le célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud a été fermé. L'agence des parcs nationaux du pays qu'aucun décès ni blessé n'avait été signalé.

Mais d'important dégâts matériel ont cependant enregistrés. ''Nous avons survolé le campement de Lethabo. Il est clair que les inondations se sont désormais calmées, mais on peut voir les dégâts, qui sont considérables. Le pont surélevé de Letaba, a été complètement emporté. Sa reconstruction représente donc une tâche colossale, mais nous devrons obtenir un rapport d'ingénierie. '', a déclaré Willie Aucamp, Ministre sud-africain des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement.

Environ 600 touristes et membres du personnel du parc ont été évacués des camps vers ses zones plus élevées. Seuls quelques rares véhicules circulaient encore dans le parc. Alors que les animaux sont désormais livrés au système D pour survivre.

L’Afrique australe est en proie depuis la fin 2025 aux pluies torrentielles qui ont fait plusieurs victimes.

