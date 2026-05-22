Ebola : l'Ouganda suspend tous les transports publics vers la RDC

Jeudi, le gouvernement ougandais a annoncé la suspension de tous les transports publics à destination de la République démocratique du Congo, où une épidémie mortelle d'Ebola se propage.

La semaine dernière, une importante épidémie de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse a été déclarée dans la province d'Ituri, à l'est de la RDC, qui borde l'Ouganda.

L'Ouganda a ensuite signalé deux cas suspects d'Ebola — un cas d'infection et un décès — concernant des ressortissants congolais ayant traversé la frontière. Mais il a précisé qu'il n'y avait actuellement aucun cas actif d'Ebola, un cas précédemment suspecté s'étant révélé négatif à deux reprises.

Le ministère de la Santé ougandais a déclaré jeudi que tous les transports publics, y compris les ferries et les bus transfrontaliers, ont été suspendus pour quatre semaines, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué, bien que le transport de marchandises et de denrées alimentaires soit exempté.

Tous les vols à destination de la RDC ont également été temporairement suspendus, cette mesure devant entrer en vigueur dans les 48 heures.