Plus de 500 000 Mozambicains affectés par des inondations meurtrières

Près de 500 000 personnes touchées par les inondations dans le sud et le centre du Mozambique selon les Nations unies.

Les fortes pluies qui s'abattent depuis la mi-décembre ont provoqué des inondations généralisées dans les provinces de Gaza, Maputo et Sofala. Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, a fait lundi un point sur les opérations de secours. Selon lui, plus de 510 000 personnes ont été touchées à ce jour, avec des dégâts importants aux infrastructures sanitaires et aux routes. Les chaînes d'approvisionnement sont fortement perturbées et les autorités font état de la perte de plus de 27 000 têtes de bétail.

Le Mozambique a officiellement demandé l'aide des Nations unies pour les opérations de recherche et de sauvetage, les évacuations préventives, l'évaluation des dégâts et la mise à disposition d'abris temporaires. Les évacuations se poursuivent et 50 centres d'hébergement temporaires à travers le pays accueillent plus de 50 000 personnes. Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour soutenir l'intervention humanitaire. ajoute-t-il.

Ces inondations touchent toute l'Afrique australe à savoir l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Malawi, la Zambie, la Tanzanie, le Botswana, le Lesotho et l'Eswatini. Plus d'une centaine de morts enregistrés au Mozambique, l'Afrique du Sud a décrété dimanche l'état de catastrophe nationale et recherche les corps des victimes de ces intempéries, et le Zimbabwe n'est pas en reste.