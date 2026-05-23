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Sénégal : le Premier ministre Sonko limogé après des mois de tensions

Les partisans du candidat à la présidence Bassirou Diomaye Faye se rassemblent à son quartier général de campagne, à Dakar, au Sénégal, le lundi 25 mars 2024.   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Sénégal

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé vendredi le Premier ministre, Ousmane Sonko et dissous le gouvernement après des mois de tensions, aggravant ainsi la crise dans ce pays d’Afrique de l’Ouest criblé de dettes.

Cette annonce surprise a été faite à la télévision d'État dans un décret lu par le conseiller présidentiel Oumar Samba Ba, qui a déclaré que M. Faye « a mis fin aux fonctions d'Ousmane Sonko... et, par conséquent, à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement ».

Le Sénégal se trouve dans la situation inhabituelle d’avoir un président qui doit en grande partie son poste à son Premier ministre, lequel aurait très certainement accédé à la présidence s’il n’avait pas été écarté de la course en raison d’une condamnation pour diffamation.

Les relations entre Faye et le charismatique Sonko, son ancien mentor, se sont détériorées ces derniers mois.

Leur parti, le Pastef, a remporté haut la main le premier tour des élections de mars 2024 en promettant un profond bouleversement politique, s’engageant à lutter contre ce qu’ils qualifiaient de corruption et de mauvaise gestion des affaires publiques.

Malgré la popularité de Sonko, c’est Faye qui détient tout le pouvoir réel en tant que président et peut limoger son chef du gouvernement par un simple décret.

Sonko a suscité un engouement passionné parmi la jeunesse désabusée du Sénégal à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Il a particulièrement touché une corde sensible avec sa rhétorique panafricaniste et sa position ferme à l’égard de l’ancienne puissance coloniale, la France.

Dans une intervention tonitruante devant les fidèles de son parti, le Pastef, début juillet, Sonko a accusé Faye d’un « manque de leadership » pour ne pas l’avoir suffisamment soutenu face à ses nombreux détracteurs.

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