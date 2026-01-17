Ouganda : Yoweri Museveni proclamé vainqueur de la présidentielle

Yoweri Museveni, président de l’Ouganda depuis 1986, a remporté l’élection présidentielle avec 71,65 % des voix, selon la commission électorale. Son rival, Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, obtient 24,72 % des suffrages.

Cette réélection assure à Museveni un septième mandat consécutif, prolongeant près de 40 ans de pouvoir après des modifications constitutionnelles ayant supprimé les limites d’âge et de mandats présidentiels. Avant le scrutin, l’accès à Internet avait été suspendu dans le pays. L’ONU a dénoncé un climat électoral marqué par la répression et l’intimidation.

Sur le continent africain, seuls Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale et Paul Biya au Cameroun ont exercé le pouvoir plus longtemps que Museveni.