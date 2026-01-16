Ouganda : la police disperse des manifestations à Kampala

Ouganda
À Kampala, la police a dispersé des manifestants à coups de gaz lacrymogènes après l'annonce des premiers résultats de l'élection présidentielle. Des incendies ont été allumés dans plusieurs rues avant d'être éteints par les forces de l'ordre.
Selon la commission électorale, le président sortant Yoweri Museveni est en tête du scrutin.
L'élection s'est déroulée dans un climat tendu, marqué par une coupure d'Internet, des retards dans le vote et des accusations de fraude portées par l'opposition. Les résultats provisoires donnent Museveni vainqueur avec plus de 70 % des voix, devant son principal rival Bobi Wine,
Ancien musicien devenu opposant politique, Bobi Wine dénonce des intimidations et affirme que certains de ses agents électoraux ont été enlevés. Au pouvoir depuis près de 40 ans, Yoweri Museveni cherche à prolonger son règne, dans un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique depuis son indépendance en 1962.
