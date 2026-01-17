Présidentielle ougandaise : Museveni domine les résultats provisoires

Le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis quatre décennies, est en tête des résultats provisoires de l’élection présidentielle organisée jeudi, selon Simon Byabakama, président de la Commission électorale nationale. « Yoweri Tibuhaburwa Kaguta, Museveni, a obtenu 5 148 845 voix, soit 75,38 % des suffrages valides », a déclaré M. Byabakama.

Le principal opposant de M. Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu, plus connu sous le nom de Bobi Wine, recueille pour sa part 20,71 % des voix, les bulletins restants se répartissant entre six autres candidats. « La manière dont les résultats sont présentés soulève plus de questions que de réponses », a dénoncé Benjamin Katana, représentant du parti National Unity Platform. « La Commission électorale a le devoir de fournir aux partis politiques représentés dans la course les tableaux de tarification par district, afin que nous puissions comparer ce qui est présenté ici avec ce qui a été déclaré localement. L’opacité actuelle montre clairement un problème de transparence. »

Selon les règles électorales, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages valides pour être déclaré vainqueur. Le président de la Commission a précisé que le scrutin s’était déroulé dans un « climat globalement pacifique », malgré quelques incidents isolés, et a appelé la population à rester calme jusqu’à l’annonce des résultats définitifs, prévue samedi.

Près de 21,7 millions d’Ougandais étaient appelés aux urnes pour élire leur président ainsi que 353 députés. La journée électorale a été marquée par des dysfonctionnements techniques, notamment des pannes sur les kits biométriques de validation, et par un climat de tension accentué par des coupures d’Internet et la présence constante des forces de sécurité.

Bob Wine, qui milite pour un changement politique, a affirmé que ses agents électoraux dans les zones rurales avaient été enlevés avant le début du scrutin, compromettant ainsi la surveillance des fraudes potentielles. L’ancienne star de la musique espérait mettre fin au règne de quatre décennies de Museveni dans un contexte où l’armée, dirigée par le fils du président, Muhoozi Kainerugaba, a été déployée et où des mesures de sécurité ont été renforcées autour de son domicile à Kampala.

Dans la capitale, des militants protestant contre les résultats provisoires ont allumé des feux de joie vendredi après-midi, tandis que le pays attend les résultats définitifs. Âgé de 81 ans, Museveni est le troisième dirigeant africain ayant exercé le plus longtemps et cherche à prolonger son autorité pour une cinquième décennie. L’Ouganda n’a jamais connu de transfert pacifique du pouvoir présidentiel depuis son indépendance en 1962.