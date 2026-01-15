CAN 2025 : le Burkina limoge Brama Traoré du poste de sélectionneur

Le Burkina Faso a limogé l’entraîneur Brama Traoré et ses adjoints à la suite de la décevante performance de l’équipe lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

La Fédération burkinabè de football a déclaré mercredi que le parcours à la CAN 2025 au Maroc était "très en deçà des objectifs fixés pour l’équipe nationale". Le Burkina Faso a atteint les huitièmes de finale, où il s’est incliné 3-0 face au champion en titre, la Côte d’Ivoire.

"Cette contre-performance a provoqué une profonde déception parmi les supporters, les acteurs du football national et les instances dirigeantes", a indiqué la fédération. "Pour rappel, l’objectif clairement établi avant le début de la CAN 2025 était d’atteindre au moins les demi-finales, conformément à la dynamique positive et aux performances honorables réalisées par l’équipe nationale lors des précédentes éditions."

Le Burkina Faso avait également été éliminé en huitièmes de finale lors du tournoi précédent. Toutefois, les Étalons avaient atteint les demi-finales de l’édition 2021, où ils s’étaient inclinés face au futur champion, le Sénégal.

La fédération a remercié Traoré et ses collaborateurs pour leurs services depuis 2024 et a assuré "à l’ensemble des supporters et partenaires que des dispositions immédiates seront prises afin d’engager un nouveau processus de sélection du staff technique".

Le Burkina Faso ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde 2026. L’attention se tourne désormais vers les qualifications pour la CAN 2027, qui se tiendra en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.