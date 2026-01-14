Un éclair de Mané, le Sénégal en finale de la CAN

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations après sa victoire 1 but à 0 face à l’Égypte, septuple championne d’Afrique, mercredi soir.

Le héros du match s’appelle Sadio Mané. Le double Ballon d’or africain a délivré les Lions de la Teranga à la 78e minute, en plaçant une frappe précise dans le petit filet gauche depuis l’extérieur de la surface, après une première tentative de Lamine Camara repoussée par la défense égyptienne.

Au Grand Stade de Tanger, ce but a déclenché une explosion de joie chez les supporters sénégalais. Le champion d’Afrique 2021, dominateur dans le jeu, a longtemps buté sur le bloc défensif solide des Pharaons avant de trouver l’ouverture.

La rencontre a aussi été marquée par la sortie prématurée du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, averti dès la 17e minute pour une faute tactique, puis contraint de quitter le terrain à la 23e minute sur blessure.

Avant l’ouverture du score, Nicolas Jackson, Habib Diarra et Pape Gueye s’étaient illustrés sans parvenir à conclure. La tension est montée en fin de match après une faute de Mohamed Salah sur Sadio Mané, rapidement maîtrisée par les staffs des deux équipes.

Grâce à ce succès, le Sénégal se hisse en finale et reste en course pour un nouveau sacre continental.