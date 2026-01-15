Coupe d’Afrique des Nations féminine : l’Algérie face au Maroc dès l’ouverture

Ambiance électrique à Rabat : dès l’annonce de l’Algérie, l’ensemble de l’auditorium sourit. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, effectué ce jeudi, réserve dès l’ouverture du tournoi un choc très attendu entre voisins et rivaux : Algérie – Maroc.

Le duel promet d’être intense, d’autant que le Sénégal et le Kenya rejoignent ce même groupe, offrant ainsi aux Lionnes de l’Atlas une entrée en matière particulièrement stimulante. Cependant, cette configuration ne perturbe en rien le sélectionneur marocain.

Jorge Vilda, sélectionneur de l’équipe féminine du Maroc, souligne : « On a une philosophie claire. On sait qu’on peut progresser, et on travaille pour ça. J’ai les meilleures joueuses avec beaucoup de talent, et on a tout ce qu’il faut. Maintenant, il faut juste travailler dur. C’est le talent… et un petit peu de chance. »

Après deux finales consécutives perdues à domicile, les Marocaines ambitionnent désormais un premier sacre continental.

Du côté du Nigeria, dix fois vainqueur et tenant du titre, le groupe est composé du Malawi, de l’Égypte et surtout de la Zambie, ces dernières ayant été balayées 5-0 par les Super Falcons en quart de finale de la précédente édition.

Justin Madugu, sélectionneur de l’équipe féminine du Nigeria, avertit : « Cette fois, on sait que ça ne sera pas facile. On a tiré des leçons du dernier match. Elles vont venir pour se venger, et nous, on ne va pas nous reposer non plus, parce qu’on veut montrer qu’on était meilleurs. C’est pour ça qu’on a gagné la dernière fois. »

Les autres groupes ont été constitués ainsi : la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Tanzanie dans le groupe B ; le Ghana, le Cameroun, le Mali et le Cap-Vert dans la poule D. Au total, seize équipes prendront part à cette CAN, un nombre record dans l’histoire de la compétition.

Les compétitions féminines s’enchaînent sur le continent africain, la prochaine édition de la CAN ayant lieu moins de neuf mois après la précédente. Toujours au Maroc, les rencontres se dérouleront à Rabat, Casablanca et Fès.