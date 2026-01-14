Présidentielle en Ouganda : dernier meeting de campagne pour Museveni

À l’approche du scrutin, les candidats à la présidence en Ouganda ont tenu mardi leurs derniers rassemblements, appelant leurs partisans à se rendre aux urnes.

Le président sortant Yoweri Museveni a réuni ses soutiens dans la capitale ougandaise, Kampala. Ils étaient des milliers à s'être déplacés, la grande majorité vêtus de jaune, la couleur de son parti, Mouvement de résistance nationale (NRM)

Pour Gloria Ninsiima, une autre partisane présente au rassemblement, les droits des femmes se sont considérablement améliorés dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir de Museveni en 1986 : "Avant son arrivée, on dit que les gens se promenaient avec des chiens (pour se protéger) et les appelaient leurs enfants, car la situation était tellement mauvaise. Mais depuis que Museveni est au pouvoir, nous, les femmes, avons été sauvées, car nous étions confinées dans la cuisine, mais maintenant, nous pouvons nous exprimer en public."

Si certains saluent un bilan stable et des réformes ayant permis de relancer l’économie nationale, l’opposition elle dénonce une concentration du pouvoir et la répression des voix critiques. À 81 ans, Yoweri Museveni est l’un des présidents africains les plus âgés. Celui qui brigue un 7ème mandat, a encouragé ses partisans à se rendre massivement aux urnes pour voter.

L’élection présidentielle et les législatives sont prévues le 15 janvier en Ouganda. Face au président Museveni, 7 candidats, dont Bobi Wine, devenu ces dernières années le chef de l’opposition.