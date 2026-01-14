Ouganda : black-out et climat de peur à la veille du scrutin présidentiel

L’Ouganda est plongé dans un black-out total d’Internet à la veille des élections présidentielle et législatives. Les autorités justifient cette coupure par la lutte contre la désinformation, la fraude électorale et les appels à la violence, des arguments fermement rejetés par l’opposition.

Le scrutin s’annonce comme une bataille générationnelle entre le président sortant Yoweri Museveni et son principal adversaire, la pop star devenue homme politique Bobi Wine.

Robert Kyagulanyi, de son vrai nom Bobi Wine, a mené une campagne sous haute tension pour sa deuxième tentative d’accéder à la présidence.

Le candidat de l’opposition affirme qu’environ 750 de ses partisans ont été arrêtés ces derniers mois par les forces de sécurité. Après une campagne marquée par les tensions, Bobi Wine appelle ses partisans à se mobiliser massivement et à voter, malgré la coupure d’Internet.