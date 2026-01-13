Can 2025 : quand les étudiants se retrouvent dans les fan zones

Depuis le début de la compétition au Maroc, la Coupe d’Afrique des Nations a attiré près d’un million de spectateurs dans les stades. Mais pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre, des fan zones ont été mises à disposition.

Sur le campus international de Riad, quartier chic de Rabat, la capitale, cette fan zone couvre 5 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs.

L’endroit est particulièrement apprécié par les étudiants, comme le confirme Lassine Yarro, étudiant malien : "Nous, les étudiants, nous n'avons pas la chance d'aller dans les stades ou d'obtenir des billets pour aller voir les matchs dans les stades, mais grâce à cette fan zone, nous avons la chance de suivre les matchs dans le calme et dans une bonne ambiance. Nous remercions chaleureusement les organisateurs de cette zone qui ont pris cette initiative."

Ahmed Tijani, étudiant sénégalais, partage cet avis : "Nous ne sommes pas dans notre pays, mais c'est comme si nous étions chez nous, car nous vivons les matchs avec les Marocains et les gens de tous les autres pays. Nous sommes heureux, car nous sommes dans une ambiance festive. Cela renforce les relations entre nous et nos frères africains."

Selon les statistiques du ministère marocain des Affaires étrangères, 20 000 étudiants africains de troisième cycle, originaires de 47 pays, étudient dans les universités et les lycées marocains.