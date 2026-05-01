Tunisie : l'UGTT réaffirme son rôle de partenaire social malgré les tensions avec le pouvoir

À l'occasion de la Journée internationale du travail, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé son rôle de partenaire social, tel que garanti par la Constitution, afin de défendre au mieux les intérêts des travailleurs.

Dans un contexte de tensions croissantes avec le pouvoir, son secrétaire général a dénoncé toute tentative visant à restreindre ce rôle. Slaheddine Selmi a insisté sur le fait que l'UGTT n'a jamais cherché à accéder au pouvoir, rappelant que cela relève des partis politiques. Il a toutefois réaffirmé avec fermeté que la centrale syndicale n'acceptera aucune entrave à sa mission, soulignée son droit d'agir pleinement en tant que partenaire social et de défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs, tout en restant vigilante face aux

Selon Selmi , l'UGTT continuera de s'exprimer sur toutes les questions touchant aux conditions de vie des travailleurs. Nommé secrétaire général en mars dernier après avoir été secrétaire général adjoint, il a succédé à Noureddine Tabboubi, à la tête de l'organisation depuis 2017.

Dans un contexte interne marqué par des divisions, il a appelé à une réconciliation entre les différentes composantes du syndicat afin de renforcer son unité. Par ailleurs, les relations avec le gouvernement restent tendues : début mars, l'UGTT a vivement évoqué une décision suspendant la retenue sur les salaires visant à financer le syndicat.